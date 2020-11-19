美參議院籲歐美合作制華　促撤中國發展中國家地位

美國參議院外交關係委員會一批共和黨議員周三（18日）發表報告，指美國與歐洲盟友合作，是應對中國崛起的最佳策略；強調大西洋兩岸沒法獨自面對中國帶來的挑戰，並提出取消中國在世界貿易組織的「發展中國家」地位等建議應對。

外交關係委員會共和黨籍主席、愛達荷州參議員里施（Jim Risch），在活動上與英國和歐盟的官員討論該報告的調查結果。里施表示，針對美國與歐洲的共同利益，中國已變成一個真正系統性的競爭對手，大西洋兩岸近來已了解到這個事實，現在要將此共識化為行動。

報告提出一系列關於外交、貿易和科技的建議，包括取消中國在世貿的「發展中國家」地位、修訂世貿有關工業補貼的規定；同時呼籲美國、英國和歐盟展開更多三邊貿易磋商，協調針對中國的關鍵技術和出口管制。外交關係委員會批評，作為全球第二大經濟體的中國，利用此地位損害其他市場參與者及真正的發展中國家。

報告指出，前進的唯一途徑是美國和歐洲攜手合作，重申彼此的承諾以維持跨大西洋的安全與繁榮。來自德國的歐洲議會議員麥卡利斯特（David McAllister）則表示，歡迎美國重回國際組織，他們需要美國更多參與聯合國。由於共和黨未來兩年料仍可控制參議院，今次報告被視為下屆國會的政策指導文件。