美參議員促與台簽自貿協定　邀蔡英文訪華府

美國共和黨參議員圖米（Pat Toomey）周三（18日）表示，近日將提出支持美國與台灣簽署自由貿易協定，又指宣布勝出美國總統選舉的拜登，過去也曾支持美台自由貿易協定。他又呼籲美台應建立政府高級官員常態往來，並邀台灣的蔡英文總統到華府訪問。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與台灣民主基金會周三舉行網上研討會，並邀請圖米與台灣陸委會主委陳明通參加。圖米與傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）對談時表示，在大國競爭當中，台灣在地緣政治上相當重要。

他認為，全球目前面臨最大的挑戰，是有兩大陣營積極在世界各地爭奪影響力與盟友，其中一方是自由民主政府和法治，另一方則是威權政府、言論審查、否定人權及貪腐等。台灣擁有以民主市場為機制的經濟與自由社會，但同時要抵住致力摧毀這些原則價值的北京當局，這說明為何美國應深化對台灣的支持。

圖米認為美方應進一步推動與台灣的經濟關係，特別是貿易方面。他表示本周將於參議院提出議案，支持美台簽署自由貿易協定，未來也將督促政府朝這方向前進。在軍事方面，圖米也呼籲美國持續對台軍售，以強化台灣不對稱防衞戰略，同時邀請台灣參加美國與盟友間的軍事演習。

陳明通則指出，美台近年來交流合作更為密切，美國持續對台軍售及通過各項友台法案，充分展現兩地是理念和價值的同盟。而台灣作為亞太安全戰略負責任的一方，將持續深化與美國和國際的合作。