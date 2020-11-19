官媒批蘇貞昌兩岸關係罪魁禍首　利劍直指台獨

中國大陸國台辦周三（18日）重申，絕不容忍極少數「台獨」分子，公然挑釁國家主權和領土完整的行徑，但未回應當局是否有制訂「台獨」頑固分子清單。大陸官媒周四（19日）發表署名文章，點名台行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首，又警告指向台獨的利劍正待出鞘。

文章列舉蘇貞昌的「罪狀」，指他自從執掌台行政機關以來，分別拿非洲豬瘟、新冠肺炎等議題製造謊言，煽動歧視和仇恨，推高兩岸對立；又一意孤行地「聯美抗中」，自恃有美國反華勢力撐腰，妄稱大陸「不要用戰爭來威脅台灣人民」，顛倒黑白混淆視聽；在兩岸民間交流方面，蘇貞昌要求調查台各大專院校在兩岸學術交流中是否涉及「一中」；就近來台立法機關企圖以「修憲」來推動「法理台獨」，蘇貞昌又糾集綠營為其打氣幫腔。

文章指出，蘇貞昌既屬民進黨初創成員，又被列入「民進黨四大天王」，早年更狂言「台灣早已是主權獨立的國家」，還在擔任民進黨主席時恢復設置「中國事務部」。文章強調，制定台獨分子清單，正是向他們明確宣示，其頭頂上的達摩克利斯之劍已經高懸，恣意作惡必將自食苦果。