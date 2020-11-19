新冠肺炎：內地增12宗輸入確診　武漢進口牛肉包裝驗出病毒

內地周四（19日）公布新增12宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。據湖北武湖市衞健委消息，當地周三（18日）從天津港入關的巴西進口冷凍去骨牛肉外包裝一份樣本驗出新冠病毒。同日，當地已對冷藏庫剩餘的同批次冷凍產品全部封存，並對環境全面消毒。冷藏庫400個外環境樣本、115個外包裝樣本、及其145名職工核酸檢測結果均無感染。

據武漢市衞健委官網消息，該市疾控部門周三對東西湖區進行常規新冠病毒核酸檢測時發現該批受感染的進口冷凍去骨牛肩胛肉。該批貨品的境外出口商為Frigol S.A，廠家註冊代碼為SIF2583，生產批次號為10/06/2020-27/06/2020，國內供貨商為廣水市福聚德商貿有限公司。該批次貨物合共1,313件，共重約27噸，從巴西啟運，9月17日從天津港入關暫存於天津第三食品廠冷藏庫，於9月23日從天津運往武漢，9月25日進入東西湖區嘉里冷藏庫。有關貨物去向已明確，相關排查正在進行中。

過去一日新增境外輸入確診病例分別為四川3宗，福建和廣西各兩宗，內蒙古、上海、浙江、廣東和重慶各一宗；同日新增10宗無症狀感染個案，一宗本地個案來自天津，其餘為境外輸入。至今內地累計86,381人確診，當中4,634人病亡。

天津周三新增的本地無症狀感染個案是一名33名女子，居住於東疆港區瞰海軒小區，與當地早前一名無症狀感染個案患者為同大廈住戶。該市衞健委副主任、市疾控中心主任顧清表示，自周四凌晨零時起，東疆港區瞰海軒小區會劃為中風險地區，並實施相應管控措施。天津市其他區域風險等級不變。