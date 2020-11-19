奧巴馬出回憶錄談中美關係存暗湧　稱首次訪華遭監控

美國前總統奧巴馬周二（17日）出版回憶錄《應許之地》（A Promised Land），其中談到中美關係的暗湧，因互相尊重及保持「戰略耐性」才得以避免衝突。他又指2009年首度訪華時謹慎應對中共監控，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）曾撞破有人翻查其房內文件。

奧巴馬在書中指出，當時中美關係看似穩定但其實暗潮洶湧，除了在貿易或間諜活動等問題，中國崛起對國際秩序和美國全球定位的意義問題上，都令雙方無法建立互信。他認同，中國玩弄國際貿易體制，最終只會損害及威脅美國利益；但不同意與中國打貿易戰，讓世界經濟陷入蕭條，損害美國勞工，因為全球要擺脫經濟衰退，需要中國經濟持續增長。

書中又提到，奧巴馬在任8年間曾三度訪華，首次在2009年11月。他表示，啟程前就知曉中國的監控能力，因此抵達北京時將所有個人電子設備留在專機上，並假設所有通訊都會遭監聽。他又提到酒店房間或有隱藏鏡頭，而隨團的駱家輝返回房間取物品時，曾撞破兩名穿西裝的男子翻閲其桌上的文件，看到他時卻若無其事地離去。

另外，奧巴馬的妻子米歇爾在2009年的二十國集團（G20）峰會上，曾觸碰英女王伊利沙伯二世的背部，用手勾搭其肩膀，曾被指違反王室禮儀。奧巴馬在書中為愛妻辯護，稱英女王並不介意，她更對米歇爾摟腰作回應。

美國前總統克林頓近日出席經濟論壇時表示，美方應爭取歐洲及亞洲盟友，特別是跨太平洋夥伴全面及進步協定（TPP）成員國的支持，以增加與中國談判的籌碼。他提到華府與北京在香港及新疆維吾爾人的問題上存在明顯分歧，另要在氣候變化及新冠肺炎疫情的議題上盡快合作。同場的英國前首相貝理雅指，美國下任政府如何建構戰略框架應對中國，所面臨的挑戰更大。