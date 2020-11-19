內地清拆小產權別墅　警持防暴盾與居民對峙

全國各地近年大舉清拆小產權房，曾惹來居民上街抗議。北京市昌平區周二（17日）再傳出有別墅區遭強拆，數百名手持防暴盾的警員和保安員與居民對峙。

事發於九華農業科普區示範區，別墅區內數十幢別墅的業主近日相繼收到短訊要求遷出，相隔兩天，500多名警員和法院人員前往當地要求業主遷出，但部分業主拒絕。有業主在別墅區大門處設置路障，與手持防暴盾的警員和保安員對峙，期間雙方一度爆發衝突。業主代表透過揚聲器要求循法律路途解決，強調業主於當地居住合理合法合規，反觀對方無合法文件，呼籲警員和保安員不要與手無寸鐵的平民為敵。

報道指，約800名住戶眼白白看着有關部門接管屋苑，並切斷天然氣供應。另各戶的大門均被貼上告示，指房屋是違建、下令拆除，限業主5日內到鎮政府申辯，否則7日後停止供電。有業主已前往鎮上及區政府申訴，又打算到昌平區人民法院提請行政覆議。

據知該別墅區20多年前原本是荒地，鎮政府當年以招商引資的方式，授權將土地以每畝3萬元人民幣（3.6萬港元）出售。雖然土地用途證明書上無註明可供居住，但業主認為政府當年默許他們自建房屋。

小產權房是指在農村集體土地上建設的房屋，未繳納土地出讓金等費用，其產權證不是由國家房管部門頒發，而是由鄉政府或村頒發，亦稱「鄉產權房」。這類房屋一般只能由該村的農村戶口村民擁有，不能如商品房般自由購買，其業權亦不在國土房管局備案。城市戶口人士購買可視為違規。今年6月，北京昌平區流村鎮瓦窯村別墅區同樣因被指為小產權房被全部拆除，結果引發業主集會抗議。