疑不滿否決中天續牌　台漢赴NCC卸旗噴漆被捕

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）日前經審議，否決中天新聞台續牌，引起各界關注。台北市一名中年男子疑因不滿裁決，周四（19日）前往NCC總部卸下NCC的旗幟，更拿出綠色噴漆罐朝旗幟噴灑，事後遭警方制服。此外，國民黨主席江啟臣表示，全黨將參與民間團體發起的遊行，以捍衞新聞自由。

警方表示，涉事男子當日早上11時許，獨自出現在杭州南路、仁愛路口的NCC前廣場。趁無人注意將旗幟降下，現場警員見狀遂立即上前阻止，惟對方隨即拿出綠色噴漆罐朝旗幟亂噴。男子被捕後不願透露身份，目前已將其帶返派出所偵詢，以釐清確切案情。

此外，江啟臣周三（18日）在國民黨中常會指出，NCC的決議將引發寒蟬效應，強烈衝擊台灣新聞環境的自由。國民黨拒絕有線電視新聞台的政治單一化，呼籲民眾下周日（22日）就上街反對萊豬進口、反雙標的民進黨之外，更要捍衞新聞自由與言論自由。

他又提到，是次屬國民黨首次參與民間團體所發起的遊行，呼籲所有的支持者，面對民進黨一黨獨大的蠻橫粗暴，需要互助同舟的意識，跟各式不同民間團體站在一起，才能凝聚更多的力量，共同抵禦民進黨的一意孤行。

江啟臣周四接受傳媒訪問時，質疑NCC主委陳耀祥稱不涉政治介入的言論，要求台灣的蔡英文總統出面說明，向外界釋疑；當民眾質疑時，若不出面說明，就會讓人覺得這件事有政治介入，屆時就會產生寒蟬效應，恐會造成言論受控、不自主，甚至是言論箝制的問題。