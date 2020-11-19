新冠肺炎：台增2宗境外輸入　患者自土耳其印尼入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（19日）公布，當地新增2宗境外輸入病例，患者包括一名20多歲的土耳其籍女子及一名20多歲印尼籍女子，前者任職空姐，目前正接受住院隔離。台灣累計確診病例增至609宗。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名土耳其籍患者在上周二（10日）隨當值航班自土耳其入境，抵台後入住防疫旅館，於上周四（12日）出現肌肉痠痛及發燒症狀，隔日由航空公司通知醫院當局，並在周一（16日）通報事件、安排檢測，至周四確診；患者同機共23人列接觸者，皆有適當防護，列自主健康管理。

另一名印尼籍患者在周二（17日）抵台工作，入境時因體溫異常被攔，遂告知其在機上曾出現全身痠痛、腹部不適、倦怠等症狀，於機場檢測，至周四確診。同機共32名接觸者，其中23人為前後二排座位旅客，列居家隔離；9名機組人員則列自主健康管理。

另因應新年假期將至，有台商反映希望回台後縮短居家檢疫時間。指揮中心指揮官陳時中回應指，病毒不會因為過年而放假，即使台商持檢驗陰性證明、包機回台，一樣要居家檢疫14天，呼籲台商及早安排回台，若希望多和家人相處，「那就早點回台灣吧」。