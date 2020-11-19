全省迎暴雨暴雪天氣　逾50萬戶停電

長春城區有樹木被冰雪壓斷。

受江淮氣旋北上影響，吉林省迎來今年入冬以來最強的暴雨暴雪天氣。截至周四（19日）早上8時，全省平均降水量達33.4毫米，多個城市的變電站受惡劣天氣影響，逾50萬戶停電；長春市的龍嘉機場更取消55架次航班。

吉林省氣象台表示，中西部大部分地方出現6至8級風，累計降溫幅度達8至10℃；另外，白城、松原、長春中北部與吉林北部，已由雨或凍雨轉為純雪，部分地區仍以雨為主；局部地區出暴雪、暴雨的惡劣天氣，對輸電線路、陸空交通、設施農業造成極大影響。

國家電網吉林省電力有限公司表示，長春、吉林、四平、白城、松原等地區，共5條500千伏線路、27條220千伏線路、77條66千伏線路、320條10千伏線路、 64座66千伏變電站和15,791個發電站停運，超過50萬戶受影響。經緊急搶修，截至周四早上6時，已有30萬用電戶恢復供電。

另吉林省高速公路各站口封閉，多輛貨車滯留長達15小時；長春、松原、延邊州等地中小學宣布停課；長春機場、延吉機場取消大量航班。吉林省氣象台預計，惡劣天氣或持續周五（20日）才結束，期間中北部地區仍將有暴雪或大暴雪，將加重對交通、電力、城鎮營運等不利影響。

除了吉林省外，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司宣布，因受吉林及遼寧省天氣影響，黑龍江哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾、佳木斯等地開往吉林、琿春、北京、煙台等方向的5班旅客列車路線停運，以確保列車安全運行。

內蒙古亦同樣受暴雪影響，當地氣象局通報，共8個旗縣出現特大暴雪，內蒙古發布今年冬季首個暴雪紅色預警信號。通遼和赤峰地區大部分中小學和幼稚園停課，部分礦產企業停工；呼和浩特白塔國際機場至少取消18架次進港及出港航班。