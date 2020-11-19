回應中方批評　澳洲總理莫里森強調絕不在外交政策上讓步

澳洲總理莫里森日前與日本首相菅義偉，就簽署《互惠准入協定》（RAA）達成基本協議，引起中國嚴厲批評。莫里森從日本回國後周三（18日）受訪，強調「我們永遠都是澳洲」，絕對不會在其外交政策上讓步。

莫里森在電視節目中表示，政府對制定外國投資法、如何建立5G電訊網絡、如何運作系統以保護國家不受干擾等問題上決不會妥協，稱「我們對這些事不會作出任何改變」。他強調，澳洲將自行制定法律和法規，「我們為自己的利益制定法律、規則並建立關係」。他又否認澳洲在制定外交政策上，呼應美國的要求。

澳洲貿易部長伯明翰受訪時亦表示，澳洲制定符合國家利益、保護通訊網絡的外國投資法，他們不會為此表示歉意，指「在所有這些事上，都是以非歧視的方式來做」。他稱會從澳洲的角度出發，加強雙邊關係，尋求在共同利益的層面上建立互惠互利的關係，強調絕對願意與中國對話。

中國早前警告澳洲及日本，如果兩國新達成的防衞條約威脅中國國家安全，他們將付出代價。中國外交部發言人趙立堅敦促澳洲政府，要盡力改善中澳兩國的互信與合作。他批評，澳洲國內一些人固守冷戰思維和意識形態偏見，更多視中國發展為威脅，導致中澳關係陷入困局，強調責任完全不在中方。