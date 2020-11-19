百度斥36億美元巨資收購　直播平台數據涉造假

由李彥宏（小圖）掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，日前公布以36億美元（約280億港元）收購直播平台「YY直播」，惟內地傳媒周四（19日）引述沽空機構渾水研究的調查報告，指該平台有近90%交易數據涉嫌造假，其中近一半直播禮物收益額為內部虛假操作。

百度周二（17日）宣布與歡聚集團簽署最終協議，以全資收購歡聚集團旗下YY直播平台，接收旗下所有產品、技術、團隊、主播等，預計在2021年上半年完成交易。然而公開支料顯示，該平台業務近期增長乏力，截至今年第三季度有4,130萬手機端用戶；其中僅410萬名付費用戶，與去年同期相比下降4.7%。

詎料周三（18日）稍後，沽空機構渾水研究（Muddy Waters Research）發表調查報告，指歡聚集團涉嫌操縱YY直播各類交易數據，藉此偽造一個虛假的平台環境。

報告指，在該平台直播的高收入網紅主播僅佔全營利總額的一小部分，其餘主播均被集團控制，不斷偽造虛假交易，包括在直播中送禮物等；大部分主播的「粉絲軍團」幾乎全部只是由內部安插並操控的機械人，或是由外部公司承包操作的機械人，以及主播自己給自己送的禮物。

對此，歡聚集團周四下午回應，指上述報告充滿對直播行業和直播生態的無知，邏輯不清、數據混亂、以偏概全，包含大量的錯誤。

內地近年直播風氣盛行，一位接近百度的業界人士指，起初直播在百度內部並未受到重視，但貼吧的直播在沒有任何資源情況下，月流水輕鬆過億。對於公司收購YY直播，李彥宏解釋稱，YY在直播領域積累很多運營經驗，且其經營規模非常大，利潤率可觀。