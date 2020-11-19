美方稱華夫婦遭中國特工騷擾　官媒：受害者為紅通人員

美國早前起訴8名涉及中國「獵狐行動」的人士，指他們威脅、騷擾、監視在美的中國公民，脅迫他們返國接受審訊。內地官媒周三（18日）報道，美方所謂的「受害人」，實際是中方此前公布的百名紅通人員的徐進、劉芳；批評美方借題發揮，搞反華政治炒作，抹黑中方反腐敗和追逃追贓工作。

報道指，經辦案機關調查，徐進涉嫌貪污罪、受賄罪；劉芳則涉嫌受賄罪。目前有充分證據證實，2006年至2009年間，徐進以職務之便與他人合謀，在國有土地出讓過程中，以欺騙手段合夥貪污國有資產1.98億元（人民幣，下同，約2.36億港元）。另夥同其妻劉芳，收受他人賄賂共計6,381萬元（約7,612萬港元）、8,887萬港元、255萬美元（約1,989萬港元），向境外轉移大量涉案資產。

徐進、劉芳外逃美國後，中方根據中美兩國政府《關於刑事司法協助的協定》，自2012年以來3次向美方提出刑事司法協助請求，並提供二人犯罪事實和證據，請美方協助提供徐、劉在美身份、財產等訊息，並調查二人在美涉嫌犯罪問題，惟美方一直未提供實質性協助。

報道批評，美國對徐、劉夫婦涉嫌腐敗犯罪、轉移贓款的事實心知肚明，卻謊稱中方「獵狐行動」是對「異見人士」的威脅打壓，純屬無中生有、污衊抹黑；美方指摘中方沒有通過正式渠道向美方通報情況、提請協助，完全是罔顧事實、信口開河。

官媒最後提到，美國是中國外逃腐敗嫌犯最集中的國家，目前未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人在逃美國。中方再次敦促美方認真履行《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》義務，不要淪為腐敗分子和腐敗資金的「避罪天堂」。