科企老闆曾擁40億人民幣身家　涉非法集資受查

江蘇省揚州市公安局邗江分局周二（17日）在官方公號「平安邗江」發布通告，指揚州市公安機關近日陸續接獲民眾舉報，指江蘇福信財富資產管理有限公司涉嫌非法集資，該公司負責人夏衞國，以及母公司董事局主席楊宗義均已被依法採取刑事強制措施。據2018年胡潤百富榜顯示，楊宗義當時身家達到40億元（人民幣，下同‧約港元48億港元）。

官方資料顯示，楊宗義於1995年創立福中集團，總部位於南京，公司從事IT起家，產業橫跨「數碼農業、大健康、大金融、大地產、智慧城市、人工智慧、文化創意、三產服務」八大產業領域。2003年2018年，集團連續16年被全國工商聯評為「中國民營企業500強」。2019年12月，集團在南京市企業100強榜排第5。集團全球員工總數超過3萬人，其中海外員工近千人。

然而當時網上已流傳福中集團及旗下企業欠債且近乎停業、剋扣員工工資、向上千人融資卻到期不兌付。據內地企業信用調查系統顯示，2019年福中集團因「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」，被南京市雨花台區人民法院列為失信被執行人，今年又先後兩次被南京當地法院列為失信被執行人。從今年1月起，福中集團法定代表人楊芬萍先後被多家南京當地法院限制高消費。

另中國裁判文書網上公示了數十份福中集團勞動報酬系列案件的執行裁定書。其中一份裁定書顯示，被執行人南京福中高科技產業園有限公司名下無車輛等財產可供執行，法院因而凍結其名下的銀行帳戶、互聯網銀行帳戶，扣押銀行存款10萬元（約港元12萬港元），同時查封其名下位於南京市玄武區的物業，並對公司法定代表人採取了司法拘留等強制措施。