「武則天她媽在欽州」組名惹爭議 官方：命名不夠嚴謹

廣西靈山縣政府近日成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組，進一步推動挖掘靈山歷史文化遺產。惟因「她媽」語言粗俗，引起網民熱議。靈山縣政府周四（19日）表示，決定更改工作組名稱，此事揭示當地相關工作環節不夠嚴謹，但強調研究工作仍將繼續。

靈山縣委常委、宣傳部部長、副縣長黃春柳表示，工作組名稱是沿用欽州當地一個微信公眾號推送的《武則天她媽在欽州》系列推文的標題，顯得不夠嚴謹和嚴肅，組名將更改為「武利歷史文化研究工作組」。工作組目的是「挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承靈山歷史文化」。

靈山縣文化廣電體育旅遊局微信公眾號「靈山文旅」，曾在上月連發兩篇《武則天與靈山那些不得不說的事兒》，指相傳武則天之母楊氏，在隋朝大業六年出生於靈縣武利鎮，後被欽州寧氏家族收養，再隨寧家遷至長安，遂引起工作姐考證楊氏的出生處，從而命名《武則天她媽在欽州》。

黃春柳又指出，當地確實掌握有相關史料傳出楊氏出生之處，《四庫全書》及《嶺外代答》也有相關記載，但缺少相關物證，成立工作組是為了論證有關歷史。

工作組組名引起網民關注，有人笑言，「明年再成立一個『武則天她爸在哪裏』」，更有人認為可就此推出「武則天爸爸去哪兒」、「武則天爸爸回來了」等歷史文化節目。