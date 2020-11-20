女教師違反交通規則　被要求上電視公開道歉

貴州省黔南州福泉市一名中學女教師，因為在行人路上駕駛非機動車，違反「道路交通安全法」，被當地文明辦要求上電視公開檢討，就連她所屬學校的副校長亦上電視道歉，引起網民關注。有人批評，道歉這種事應當是自願，文明這樣安排，本身就不太「文明」。

電視片段顯示，這名姓聶的女教師表示，11月9日她在福泉市政府紅綠燈處駕駛非機動車在行人路上行駛。她稱：「本人的行為嚴重違反了『道路交通安全法』的規定，這是不文明行為，我深刻認識到了自己的錯誤。」她向全市市民道歉，承諾未來會做一個文明市民。

女老師任教的福泉中學常務副校長張光奎亦上電視表示：「發生這樣的事情我們作為教育單位感到很慚愧。」張光奎又指，福泉中學將加強師德師風教育、法律法規教育，「為我市全國文明城市創建貢獻力量」。

有網民批評官方做法，「踐踏人權，變相遊街示眾」、「真正做壞事的人無道歉，在行人路騎車竟要公開道歉？」、「用不文明的方法懲罰不文明行為，這種城市評不上文明城市不奇怪」。市長曾薇回應，教師作為公職人員，更需以身作則、遵紀守法。

有報道指福泉市今年落選「全國文明城市」，因而大力整治市內不文明行為。市委宣傳部部長汪華回應，當地曝光不文明行為已久，這次並非是因為落選文明城市才加強整治力度，以往亦有其他公職人員，因為不文明行為在媒體上公開道歉。至於有人批評片段中沒有保護當事人私隱，他指今後會注意工作方法。