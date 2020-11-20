新冠肺炎：內地增17宗確診　天津同一幢樓4居民確診

國家衞健委周五（20日）通報稱，內地新增17宗境外輸入新冠肺炎確診病例，無新增死亡病例，累計86,398宗確診，其中4,634人死亡。另外，天津市疾控中心發布消息稱，周四（19日）晚4名東疆港區瞰海軒小區民眾，檢測後確診感染，該小區目前為高風險地區，該小區和病例相關的泰達醫院等場所均已封閉管控。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為福建6宗、上海4宗、陝西3宗、廣東2宗、北京和四川1宗，另新增14名無症狀感染者。目前仍有311人需留院治療，其中1人為重症病例。

天津市疾控中心指，工作或居住在東疆港區瞰海軒小區內同一幢大樓，有4名居民經核酸檢測為確診病例，小區住戶涉及的企業等同事均需做核酸檢測，所涉幼稚園和中小學均需停課，住戶日常頻繁活動的公共場所停業。

天津市防疫部門周五召開新聞發布會，介紹新增患者情況，指該小區本月10日出現一名本土無症狀感染者後，該患者從事冷凍倉庫的搬運工。該患者的同事、室友、親友和同幢居民等，陸續發現再有7人確診感染，或成無症狀感染者，目前共8人確診。其中4人早前曾進行核酸檢測，但起初未發現感染病毒，他們年齡介乎22至61歲，目前已送定點醫院進一步診斷。