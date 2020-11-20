台梵外長出席宗教自由會議　台批評新疆打壓回教徒

波蘭日前首度主辦促進宗教自由部長級會議，在新冠疫情下改以視像形式舉行。梵蒂岡外交部長蓋拉格、台灣的外長吳釗燮等亦有出席，二人齊聲譴責以暴力壓迫少數族群宗教自由的行為，呼籲各國時刻自我提醒，尊重民眾應享有的宗教自由基本權利；吳釗燮更將矛頭指向新疆問題。

該會議是由美國國務院發起，過去兩屆都在華盛頓舉行，今年第3屆會議改由波蘭外交部主辦，於周一至周二（16至17日）舉行。梵蒂岡官網周四（19日）發布蓋拉格在會上的講詞，他提到宗教自由是天賦人權，政府應和不同宗教背景的領袖進行開放式對話，尋求保護及促進宗教自由的有效方式，勿把宗教當作政治工具操縱。

蓋拉格引述教宗方濟各所說，任何人都應該享有宗教自由，希望其他宗教領袖也公開表態，為在某些國家處於弱勢的信徒發聲。他提到新冠疫情或衝擊宗教自由，部分國家在疫情期間採取的限制措施侵害這些自由，政府必須明白相關做法將帶來嚴重後果；而他們試圖遏止疫情蔓延時，不應把精神和道德層次的渴望，貶抑為比肉身存在更低層的需求。

吳釗燮在會上亦呼應蓋拉格的言論，譴責以暴力迫害宗教少數族群的政權。他表示，當各國致力抗疫之際，威權政權卻趁機將意志強加於宗教少數族群，例如新疆的回教徒；又指台灣的宗教自由受到憲法保障，並已成為日常生活一部分，政府將與理念相近的國家站在同一陣線，捍衞宗教自由及協助受迫害人士。