搜索失蹤F16A戰機測得9個信號　參謀總長親臨督導任務

台灣空軍F16A戰機失蹤近3日，機師蔣正志仍下落不明。參謀總長黃曙光周五（20日）前往花蓮督導搜救任務，強調要用盡所有方法找回失蹤戰機及機師。防長嚴德發表示，海軍獵雷艦搜索期間探測到9個音頻信號，已交予奧黛麗絲號打撈公司處理。

黃曙光抵達花蓮後召集陸、海、空三軍與海巡署，了解最新搜救進度。他要求空軍出動P3C反潛機在海面上空500呎展開搜索，隨後透過海軍船艦聲納系統，確認飛機可能的位置，最後將資料整合後交予民間的奧黛麗絲號進行打撈工作。

黃曙光表示，此次任務攸關軍心士氣，已要求海巡署支援搜救，在海面尋找有沒有飛機殘骸、油漬等，並在海岸旁以定點與巡邏方式搜尋漂流物，絕不放棄任何希望與機會。他又前往空軍救護隊勉勵，代表嚴德發及台灣的蔡英文總統慰問官兵日以繼夜搜救的辛勞；另前往探望蔣正志的家屬，轉達關懷之意。

嚴德發則表示，獵雷艦之前所探測到的音頻信號有9個點，奧黛莉絲號周四（19日）已完成其中7個航線初步音頻的探測，周五會完成另外2處。所有專家其後將召開研討會分析，把音頻信號所偵測到的作最後一個比對，完成比對後會展開水下目標第二階段探測，希望持續工作，盡快找到失蹤戰機及機師。

大陸有網傳消息稱，懷疑蔣正志已投向大陸，並在廈門機場降落。嚴德發表示，這類無稽之談只會增加台軍抵抗的意志，蔣正志的夫人對此事亦相當憤慨。蔡英文同日在Facebook發文稱支持台軍，譴責惡意假訊息，目前已在花蓮外海接收到飛航資料紀錄器信號，搜救和打撈工作仍持續進行中，不會放棄任何希望。