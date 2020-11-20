內地擬延遲退休年齡　應對人口老化挑戰

內地人口持續老化，延遲退休成為公眾關注的熱點話題。內地官媒近日就中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規​​劃和2035年遠景目標提出建議，要求實施漸進式延遲法定退休年齡，以應對經濟社會發展。

報道指，當前退休年齡政策，始於1951年頒布的《中華人民共和國勞動保險條例》。當時提出「男性年滿60歲，女性幹部年滿55歲、女性工人年滿50歲可退休。」但隨時代改變，中國人均壽命不斷提高，人口高齡化趨勢也同步顯現。據國家統計局數據顯示，截至2019年年末，全國60歲及以上人口為2.54億，佔總人口18.1%。其中65歲及以上人口1.76億人，佔總人口的12.6%。因此延遲退休年齡被寫入政府的討論議程。

政府近年亦提出研究制訂漸進式延遲退休年齡和彈性延遲領取養老金年齡的政策。報道又引述全球人壽聯合清華大學經濟管理學院完成的報告，指2020年中國居民退休準備指數為6.23，相較於2019年的6.15略有回升，說明民眾對延遲退休的認識已日趨理性，為採取漸進式延遲退休政策打下基礎。

但有網民就質疑，延遲退休即代表民眾需要遲領退休金，犧牲人民利益。另有民眾指出，中國人口日漸老化，退休年齡延遲將對養老金體系帶來沉重壓力，令地方政府入不敷出。