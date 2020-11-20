蒙古國贈華逾萬羊隻　首批已運抵武漢

湖北商務廳周五（20日）舉辦蒙古國贈送羊隻接車分發儀式，蒙方首批捐贈的11,267隻羊，日前已運抵武漢。商務廳表示，衷心感謝蒙古國政府和人民的深情厚誼，指政府已委託專業冷鏈物流運輸公司承運，在運輸及分發過程中，將嚴格按照疫情防控要求進行全鏈條閉環管理。

商務廳指出，根據中蒙雙方商定的計劃，羊隻經過嚴格檢驗檢疫加工後分批啟運。所有捐贈羊均不得流入市場。湖北省慈善總會將按照有關要求，將蒙古國捐贈羊分配情況及時對外公布。

蒙古國今年2月宣布，向中方捐贈3萬隻羊，以表支持湖北的抗疫工作。隨着在上周五（13日）上午，最後一批共1,800隻羊從內蒙古二連浩特出入境邊防檢查站，所有捐贈羊隻已全數運抵內地，將按屠宰、加工等程序逐步運至湖北武漢。

另外，中國外交部在周五舉行記者會，發言人趙立堅指中蒙兩國是山水相連的友好鄰邦。自疫情爆發以來，雙方聯手抗疫，取得積極成效。蒙古國內疫情最近出現變化，宣布進入全民警戒狀態，中國政府已決定緊急向蒙方援助一批核酸檢測儀器和試劑，支持蒙方抗擊疫情。中方將根據蒙方需要，繼續積極提供可行援助。