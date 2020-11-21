輔警對外賣員拳打腳踢　番禺警方：從嚴處理

廣東廣州番禺區一名輔警，近日在執法期間，對一名涉嫌駕駛無牌電單車的外賣員拳打腳踢，相關影片在社交平台傳出後，引起輿論爭議。番禺警方周四（19日）通報指，有警員在執行職務期間，推撞及腳踢疑犯，目前違規電單車已遭扣查，正對涉事警員作進一步調查。

影片顯示，涉事輔警起初要求徐姓外賣員交出身份證，但徐男自稱沒帶，輔警頓時情緒激動起來，先不斷推撞徐男，其後更拉着他的衣領到一邊角落，再對其拳打腳踢，更以膝頭撞向徐男。徐當時表情痛苦，更跪在地上，而輔警在事後將電單車扣走。

警方指，事發在周一（16日）下午3時許，一名徐姓男子駕駛無牌電單車，行經石樓鎮路段時，遭到警方截查。他躲避檢查而轉入小巷，其後被警員追上。在過程中，徐男連人帶車倒地，手肘受傷。另外，2名輔警在拘捕徐男時，面部、眼部和手部均出現損傷。期間，輔警郭某因情緒激動，出手襲擊徐男。警方指，將堅持從嚴治警，並會對涉事輔警展開調查。

惟大批民眾在網上留言，認為警員做法過分，又批評警方的說法避重就輕，反問「難道警員受傷情緒激動就可以打人」，更要求嚴懲涉事輔警。