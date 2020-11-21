女子香港轉機返台帶豬肉捲罰20萬新台幣　獲法院撤罰

台灣去年要求旅客帶豬肉等肉類入境時需申報，否則會被罰款。一名陳姓女子去年4月從英國倫敦返回，經過香港轉機抵達高雄小港機場，被海關發現身上帶有豬肉捲，且無申報，罰款20萬元（新台幣，下同，約5.5萬港元）。陳女事後不服提行政訴訟，指是空姐給她的，而製造地並非近3年發生非洲豬瘟的國家。法官日前宣判，陳女勝訴獲撤銷罰款。全案可上訴。

高雄地院開庭審理期間，陳女表示，她搭機時肚子不餓，將空姐在機上提供的點心隨手放手袋內，並無注意是甚麼東西，遂相信航空公司和空姐，才在入境時沒有申報。陳女認為因此被罰十分不公平，強調自己亦是受害人。

惟開出罰單的農委會動植物防疫檢疫局高雄分局人員出庭時表示，當時政府在機場入境通關沿途已擺放各種警告標語，陳女不可能沒看見，屬於有過失，考慮是初犯，才罰款20萬，並非最高的100萬元（約27.6萬港元）。

法官認為，陳女因不捨丟棄食物，才帶豬肉捲入境，航空公司亦曾廣播，機上提供的飯餐豬肉並非來自非洲豬瘟疫區，基於信賴原則，才會出現上述情況。法官表示，豬肉捲未檢驗出非洲豬瘟病毒，農委會行使裁量權時確有問題，遂撤銷陳女的罰單。