不滿動物園改用人臉識別　遊客獲賠逾千人民幣

浙江杭州大學教授郭兵去年在「杭州野生動物世界」，辦理一張年卡，詎料他收到園方通知，稱系統已升級為人臉識別，未註冊的用戶將無法正常入園。郭兵對此不滿，雙方協商未果下，郭男入稟法院。杭州市富陽區法院周五（20日）宣判，要求動物園賠償郭男損失1,038元（人民幣，下同，約1,240港元），並刪除年卡內的個人訊息。郭兵對判決僅部分滿意，正考慮上訴。

法院認為，動物園收集個人信息已獲知情同意，但在履行合約期間單方面將指紋識別改為人臉識別則是違約，判園方向郭兵賠償損失及交通費等費用，刪除其辦理指紋年卡時提交的包括照片在內的面部特徵信息。惟法院駁回郭兵提出的園方告示及短訊通知中相關內容無效等其他訴訟請求。

郭兵對法院判決不滿的地方是，判決指自己同意指紋採集，但其實「我當時是被迫同意的」，園方可選擇對個人信息權益損害更小的方式來辦理入園手續。另法院認定園方收集人臉信息沒有必要，但不認為是構成欺詐；郭男則認為園方稱「拍照等於同意收集面部特徵信息」，已屬於欺詐行為的一種。對此，郭男表示會研究上訴。

此是內地首宗涉及人臉識別的案件宣判，郭男去年4月以1,360元（約1,624港元）辦理雙人年卡，園方半年後要求郭男登記人臉識別，否則將不能入園。郭兵認為，面部特徵等個人生物識別信息屬於個人敏感信息，一旦被非法提供或者濫用，將極易危害消費者人身和財產安全。雙方各執一詞，郭兵要求退卡無果，於去年10月將動物園告上法庭。