與四維圖新互控侵權　百度敗訴判賠6450萬元人民幣

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，內地數字地圖供應商北京四維圖新科技股份有限公司（下稱四維圖新），近日與百度互控對方侵犯著作權，其中根據四維圖新周五（20日）公告，在四維圖新起訴百度部分，北京知識產權法院近日一審判處四維圖新勝訴，百度須賠6,450萬元（人民幣，下同，約7,703萬港元），成為中國最大的軟件著作權賠償額。百度表明會上訴。

四維圖新的公告指出，該公司從2009年起與百度在電子地圖數據領域展開商務合作，並於2013年進一步達成《合作協議》，惟至2016年12月31日屆滿後，雙方未有續約。協議終止後，百度仍繼續使用四維圖新提供的電子地圖，通過電腦終端、手機終端等途徑向公眾提供電子地圖產品，且超出原有合同範圍在車載相關應用程式提供電子地圖。為此，四維圖新起訴百度，要求停止侵權、消除影響及賠償損失。

對此，百度回應指，百度地圖已於2016年實現數據全自採，擁有國內規模最大、AI技術最強的數據採編團隊，目前覆蓋全國超過1,000萬公里道路，在全球範圍內擁有超過1.5億POI。百度強調會提出上訴，並進一步對四維圖新旗下的「圖吧」、「圖吧導航」未經許可，使用百度享有著作權的地圖作品一事提起訴訟，要求對方停止侵犯及不正當競爭行為，並在權威媒體中刊登聲明及賠償9,000萬元（約1.07億港元）經濟損失。

內媒分析指出，隨着自動駕駛技術日趨成熟，地圖廠商過往暗自較勁的競爭已逐漸白熱化。根據全球市場調研機構IHS Market預測，2025年全球自動駕駛汽車銷量將達到60萬輛，2035年更達到2,100萬輛；對於自動駕駛而言，高精度地圖是一大命脈，因為是給「車」看，精度至少要在厘米級，而非傳統導航地圖的米級。這意味着高精度地圖必須投入更高成本，同時知識產權密度也更高，一旦在競爭中失去主流標桿客戶，資本信心動搖，其影響是深遠的。

分析續指，四維圖新一直是特斯拉（Tesla）中國的獨家導航地圖供應商，惟特斯拉中國今年1月17日宣布，把地圖數據服務商更換為百度地圖；與此同時，曾經的第二大股東騰訊也開始減持四維圖新。根據四維圖新公告今年第三季業績報告顯示，前三季度業績同比下降0.36%。

根據國際數據公司（IDC）發布的2019年中國高精度地圖解決方案市場份額報告顯示，百度市場份額最高，達29.3%，而四維圖新以21.7%緊隨其後，面對激烈市場競爭，不難理解「老大」與「老二」堅決互訴侵權的行為。