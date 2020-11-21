人口老化問題嚴峻　報告指養老金缺口未來將達10萬億人民幣

中國人口老化情況日益嚴峻，中國保險行業協會周五（20日）發布《中國養老金第三支柱研究報告》（下稱報告），指未來5至10年間中國將有8萬億至10萬億（人民幣，下同，約9.5萬億至11.9萬億港元）養老金缺口，且缺口會隨時間推移進一步擴大。另報告又指未來8至10年，養老金第三支柱有望實現10%的人口覆蓋，資金規模也將達10萬億元。

中國銀保監早前公布的數據顯示，中國養老保障體係分為「三支柱」，目前第一支柱為政府統一的基本養老保險，規模超過6萬億元（約7.1萬億港元），佔比達70%；第二支柱為企業年金、職業年金，是作為第一支柱的補充，規模約為2萬億元（約2.3萬億港元）；第三支柱則為個人儲蓄型養老保險與商業養老保險。

報告指，中國養老體系第三支柱目前發展不足，整體市場深度不足，缺乏長線的、機構主導的投資資金。要發展第三支柱，需盡快打造基礎設施建設，建立全民養老專屬帳戶及明確「合格」的第三支柱產品定義；要優化養老金產品及有關投資的政策，考慮給予國家特殊長期資產配置、降低養老金的資本金要求、及給予養老金企業以特殊企業稅收優惠等。

另報告認為政府應引入互聯網等科技手段，打造普惠的、線上的養老金分銷和帳戶管理體系；進一步提升稅收和財政直補優惠力度；打造多層次立體化的全民教育體系，明確第三支柱養老金補充養老金體系的宣傳高度和調性，增強第三支柱宣傳力度。