新買羽毛球拍斷裂　中學生遭拍桿飛插頭部重傷亡

河南郴州市嘉禾縣第五中學中一學生小雷（化名），本月1日在校內觀賞羽毛球賽，場內一名同學手上新買的球拍突然柄桿分離，拍身桿部飛脫直插小雷的右眼、傷及顱腦，他緊急入院接受2次開顱手術，一星期後去世。小雷父親認為商家、廠家和學校都要負起責任，進行賠償，目前正在協商。

事發當日下午5時40分，小雷與4名同學到校園超市買羽毛球拍，在打球過程中，同學曾某某手中的羽毛球拍球桿意外從手柄中脫出，擊中正在觀看打球的小雷眉骨部位，令他受重傷送院。而在事發前，他們買完球拍曾發現其中一支球拍有鬆動後去更換，但店家並未更換，僅用膠紙固定，不久就發生憾事。

小雷的父親要求商家、廠家和學校就事件負責。羽毛球拍廠商義烏市浩源文體用品有限公司表示，正就事件調查，但稱現時未知是誰的責任，僅稱「事情搞好了你們就會知道了」。賣球拍的校園超市則已停業，下架羽毛球拍類產品。

當地警方、教育、市場監管部門已介入調查，市監部門在產品包裝中找到印有「合格」字樣的吊牌，並未做出產品不合格的結論。校方上周三（28日）回應，此事正在調解，球拍斷裂屬質量問題，建議小雷父親循司法途徑解決。