囚犯服刑期間網戀騙財惹關注　調查組進駐唐山監獄

河北唐山市44歲單親媽媽周慧玲（化名），早年通過微信結識了自稱是官員的「王小坤」後墮入愛河，短短3年被對方騙走約38萬元（人民幣，下同，約45.4萬港元）積蓄，後來才揭發「王小坤」實是服刑中的罪犯羅榮兵。雖然羅榮兵已再次獲刑，惟周多年來向獄方追責，卻一直石沉大海，近日遂決定向內媒披露事件。事件曝光後，引起輿論對監獄管理的質疑，河北監獄管理局上周六（21日）已派出調查組，進駐涉事的唐山監獄。

據報道，周慧玲2014年通過微信結識了「王小坤」，對方聲稱自己是唐山市海港經濟開發區城建局副局長。縱然素未謀面，兩人卻建立起戀愛關係，此後3年間，「王小坤」不斷以疏通官場關係、請客吃飯、醫病等理由向周索錢。直至2016年下半年，周開始對「王小坤」身份起疑，並委託在公安局工作的朋友調查，才揭發對方是騙子，惟她未有張揚。

後來，「王小坤」自稱因職務犯罪已服刑，並承認本名叫羅榮兵，希望周助他到樂亭縣尋親，周才了解到羅早於2007年因盜竊罪入獄。羅2017年刑滿獲釋後，拒絕周會面，雖承諾還錢，但一直未有行動。周於是借用姪女的微信，以戀愛為目的，成功把羅騙出來見面。在2017年5月5日，羅與周見面後，便簽下認罪書，對3年內通過網絡對女方實施詐騙的全過程供認不諱。

認罪書中提到，羅榮兵在獄中詐騙周女，只是希望出獄後能有點錢做生意，所使用的銀行帳戶是前獄友孫某，及獄友哥哥宋某豐名下。惟羅出獄後，也沒能聯繫上為他轉移贓款的孫、宋兩人，有感對不起女方，才自願認罪。經警方調查後，羅榮兵同年12月5日因犯詐騙罪，被唐山市路北區人民法院一審判處有期徒刑8年半。

然而，案件開庭之時，周身為受害人竟未收到法院通知，判決書中也未提到羅犯案用的手機來源。周認為羅在服刑期間，竟可長時間使用手機，獄方有失職之嫌，多年來不斷向唐山監獄、河北省監獄管理局、政法委等有關部門控訴，惟唐山監獄的回覆只是「實施詐騙的手機是由外協人員進入時帶入炊場的，獄警對此並不知曉」，並向周賠償7萬元（約8.4萬港元），試圖了事。

對此，河北監獄管理局上周六通報，該局關注到有關唐山監獄罪犯羅榮兵獄內詐騙的報道，已立即成立聯合調查組，同日進駐唐山監獄展開調查。