台16歲少年買春破處被騙　損失15000新台幣

台灣台北市一名剛踏入青春期的16歲林姓少年，為了破處竟然偷偷地買春，不料墮入電騙陷阱，被騙走15,000元（新台幣，下同，約4,100港元）。這些錢是他向媽媽謊稱要交補習費而索取的，媽媽發現後將他大罵一頓，最後陪住他去警局報案。

處於青春期的林男對性充滿好奇，他今年9月在網絡上結識一名年輕女子，對方表示在做兼職援交，「2小時不限次數3,000元（約800港元）」，該女使用正妹頭像，加上便宜價格，令涉世未深的林男很快便答應交易。

二人約在西門町某超商前碰面，林男到達後，該女卻說他是陌生客戶、怕警察放蛇，要他入超商買3,000元遊戲點數給她，他照做後該女卻說無收到，又說今天客人很多，要他再買多3,000元，否則要到夜晚才能見面，他於是再買，但女方又說收不到。

此時，林男的手機響起，對方自稱是某黑幫「達哥」，斥責他「係咪玩野」，恐嚇已知他的姓名和手機號碼，要他再付9,000元（約2,500港元）才能了結，否則就打他。惟林男已花光零用錢，於是回家騙媽媽要交補習費，預支10,000元（約2,700港元）付予對方。就這樣，林男被騙走逾15,000元，女網友亦隨即將他拉入通訊錄黑名單，他始終未能成功破處。

心情沮喪的林男回家後謊稱自己網購被騙，媽媽無懷疑便帶他去警局報案，但當警員要求他提供證據時，他才坦承是援交被騙，接二連三的謊話，讓媽媽又驚又怒，當場痛罵他。警方指，林男雖然是受害人，但他意圖買春，觸犯少年事件處理法，移送少年法庭裁處。