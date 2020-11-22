新冠肺炎：內地17宗確診　滿洲里開展全民檢測

內地周日（22日）公布新增17宗新冠肺炎確診病例，3宗本地個案，兩宗來自內蒙古滿洲里市，另一宗來自上海。滿洲里市人民政府同日表示，為及早發現是否還有隱形患者，由即日起利用三日時間於該市進行全民病毒核酸檢測。

滿洲里市全民核酸檢測計劃由周日下午2時開始，居民需按社區通知的時間，持身份證前往指定地點接受採樣。另於上周六（21日）晚，滿洲里市疫情防控指揮部發公告，自當晚11時起，將東山街道辦事處和北區街道辦事處劃定為中風險地區，並實施相應管控措施。市內其他區域風險等級不變。

上海繼上周六公布兩宗本地確診個案，周日再多一人確診。患者常住浦東新區，為早前確診個案的機場貨運站同事，作為篩查對象接受核酸檢測，於周六結果顯示受感染並確診。目前已追蹤個案於該市密切接觸者4人，已落實集中隔離觀察。相關部門亦已對個案曾活動場所進行消毒。

另過去一日，全國新增境外輸入病例14宗，分別為福建4宗、上海3宗、陝西兩宗，北京、天津、浙江、廣西和四川各一宗；同日新增11名境外輸入無症狀感染者。至今內地累計86,431人確診，當中4,634人病亡。