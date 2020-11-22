樓市熾熱引炒賣　多地出招治亂象

廣東深圳華潤城一樓盤日前開售，有炒家以30萬（人民幣，下同，約35.4萬港元）四處收購認購名額，有人甚至手持多達15個名額入場；另一方面，開發商亦被指趁機哄抬價格，以「裝修費」、「喝茶費」等巧立名目收錢。深圳市政府上周五（20日）推出認購實名登記措施，打擊樓市炒賣問題。

無獨有偶，安徽合肥、山東乳山、浙江多市等自從11月以來，均逐步執行各項抑制樓市炒風的措施。其中在合肥濱湖高新區，樓價在短期內由每平方米1.8萬元（約每呎2,000港元）急升至2萬元（約每呎2,200港元），引起市民要求嚴控樓價。市政府已約談有關人員和中介機構，並明確表示將推出針對性政策。

乳山銀灘的海景樓一直也是炒家目標，有內地媒體就曾揭露其銷售模式：帶一車人睇樓，只要一人成交就足以回本，中介更可獲10萬元（約11.8萬港元）回佣。當地政府近期已兩次通報相關問題，又派人到場檢查、要求開發商張貼相關政策公示，買家亦須簽署《購買新建商品房須知》確認；當局並正研究房產轉售模式。

此外，浙江省及下屬麗水、台州市等地政府已對商品房委託銷售行為展開規管，禁止開發商以「售後包租」宣傳，買樓訂金款項的交收也應由受監管銀行處理。海口市則規定賣家不得向未合購買資格人士收取任何費用，否則視作違規交易。