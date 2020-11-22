網紅疑推銷劣質即食燕窩　化驗顯示主要為添加劑

中國消費者協會曾表示，「直播帶貨（直播推銷產品）」產品出現良莠不齊的情況。內地有直播主近日發現，廣東廣州一名網紅直播推銷的即食燕窩是劣質產品，檢測後發現每公斤燕窩只有74毫克唾液酸，主要配料為添加劑乳酸鈣，質疑是糖水。涉事公司隨後發聲明指產品不存在質量問題；網紅所屬團隊已將產品送檢，暫未公布結果。

網紅「辛巴」日前在直播中賣即食燕窩，每15碗價格258元（人民幣，下同，約308港元）出售。詎料有消費者購買後質疑燕窩只是糖水，因為燕窩「過於水狀」。他隨後在直播中展示產品的檢測報告，又即場試驗過濾燕窩絲，以證明即食燕窩是「真材實料」。辛巴亦表示，「傾家蕩產都要告這些人誹謗」。

惟職業打假人「王海」將燕窩送檢後發文稱，該即食燕窩只是「風味飲料」而不是真正燕窩。檢測結果顯示，產品蔗糖含量4.8%，碳水化合物為5%，確認產品就是糖水；而唾液酸分量極少，產品成本不超過1元。

亦有博主發現，產品的蛋白質含量為0，主要配料為水、冰糖、海藻酸鈉、乳酸鈣等；並解釋稱，當海藻酸鈉遇上乳酸鈣，就會形成類似燕窩的物質，而這種添加劑合成的固體，佔該款即食燕窩大約50%。