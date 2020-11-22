新冠肺炎：台增6宗境外輸入　其中5人屬外勞

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（22日）召開記者會，指當地新增6宗新冠肺炎境外輸入病例，有4名患者來自印尼、另2名分別自美國及菲律賓入境台灣，當中5人屬外勞。他們目前正接受住院隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，其中4名患者均是20多歲印尼籍女性，分別於本月7日、8日自印尼抵台工作，入境至今皆無症狀。他們分別在上周五（20日）及上周六（21日），進行隔離期滿前採檢，並在周日確診。由於4名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

另一名確診者則是20多歲台灣籍男性，在本月6日陸續出現肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀，並未就醫，在上周五入境時，主動通報有疑似症狀，於機場採檢後至檢疫所隔離，並在周日確診。衞生部門已掌握個案接觸者共26人，同班機前後2排旅客共14人，列為居家隔離；其餘12人為機組人員，因有適當防護，列為自主健康管理人士。

莊續稱，另一名患者為30多歲菲律賓籍女性，本月8日自到台工作，入境至今無症狀，在上周六進行隔離期滿前採檢，並於周日確診，由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，台灣目前累計確診個案617宗，525宗為境外輸入，55宗本土病例，36宗敦睦艦隊及1宗不明個案。確診個案中7人死亡、62人住院隔離中。