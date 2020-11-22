涉違規收費綑綁銷售　內地多間銀行保險機構被通報

國務院銀保監會上周六（21日）發通報，指內地多家銀行保險機構涉嫌在貸款中違規收取應減免費用、強制綑綁銷售、收取高額服務費和代理手續費等，其中民生銀行共違法收取4,369.53萬（人民幣，下同，約5,217萬港元），工商銀行則收取2,284.87萬元（約2,727萬港元）；當局正在督查跟進，將依法依規處理。

經查，民生銀行總行集團金融部與部分分支機構，涉嫌在貸款中向小微企收取貸款承諾費、銀行承兌匯票敞口管理費、法人帳戶透支業務承諾費等額外違法費用。至於工商銀行部分分支機構，則在貸款中收取貸款承諾費、投融資顧問費等，涉及江西、河北、河南、上海等地9間分行，共20戶小微企業從中受害。

此外，多家銀行更將貸款和保險綑綁銷售。督查發現，民生銀行在貸款已有抵押品下，向客戶銷售保險費率較高的人身意外險，以收取高額代理手續費，據統計涉及10.19萬筆小微企業個人經營性貸款。該行更與絕大多數保險公司持有合作協議，約定代理手續費率為保費的50%至80%。

而平安保險（集團）旗下平安普惠，則與興業銀行合作發放小微企業普惠型貸款，當中強制綑綁銷售旗下借款保證保險，同時未提供其他信方式，從中收取高額服務費，推高綜合融資成本，侵害了消費者的自主選擇權和公平交易權。