內地經濟受疫情打擊　公務員報考人數破150萬創新高

中國今年經濟受疫情影響，不少企業面對經營困難，更出現裁員現象。故此，愈來愈多中國名校畢業生為求覓得安穩工作，投考公務員及國企。據內媒報道，2021年國家公務員考試報名近日結束，當中有157.6萬人通過資格審查，報名人數較去年增加14萬，報錄比例達61:1。

報道指，經濟形勢變化莫測，私營企業的對畢業生的吸引力正在降低。不少國內的名牌大學畢業生希望成為公務員，甚至願意到鄉鎮部門擔任「基層公務員」。據北京大學發布的就業報告顯示，去年校本部共有2,822名畢業生與用人單位簽訂三方協議，其中到黨政機關和事業單位工作的畢業生比例為49.79%，前往國有企業就職的佔27.14%。

據悉，若要在內地成為公務員，參加國家考試仍是主流方法，此外也有針對應屆生的「選調」制度；還有些地方提出「人才引進」計劃，只要「現場面試考核」就可錄取，未來職級上升到處級後再進行公務員登記。今年全國將有874萬大學生畢業，創歷史新高，分析指隨着畢業生投入勞動市場，大學生的失業率可能繼續上升。