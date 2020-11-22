傳自產潛艇缺紅區裝備 台海軍：已獲美輸出許可

台灣軍方近日推動自產潛艇計劃，並將在周二（24日）舉行廠房開工典禮。惟有台媒報道，潛艇當中兩項紅區裝備，至今未獲美國發出輸出許可。台灣海軍周日（22日）回應指，有關裝備均已獲美方同意，並與廠商完成簽約，將不會影響潛艇計劃實施。

報道指，台灣的總統蔡英文將在周二赴高雄出席「海軍潛艇開工典禮」，主持廠房啟用儀式，並宣告全案正式進入造艦階段。但媒體發現有兩項紅區裝備至今未獲輸出許可。據悉，潛艇所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指台灣無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括柴油引擎、魚雷、導彈系統等；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。

台海軍周日表示，台灣的監察院國防及情報委員會於今年9月25日，視察台船公司潛艇專案執行狀況，另立法院外交及國防委員會亦在上月26日完成考察，並實施潛艦專案機密報告，計劃在立、監兩院委員會監督下執行，目前進度正常。海軍指出，台船公司目前已符合「廠房建置完成」、「試製船段」及「主次裝備合約簽署」等3大開工條件，故此有關造艇計劃將如期開始。