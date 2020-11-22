涉收受房地產開發商賄賂　長沙中院副院長獲刑10年半

中國裁判文書網上周六（21日）公布，湖南長沙市中級人民法院檢察長、副院長劉革強，收受房地產開發商賄賂罪成，株洲中院駁回上訴，維持判處10年半有期徒刑，罰款100萬（人民幣，下同，約118萬港元），追繳受賄所得共589.1萬元（約696萬港元），全數上繳國庫。

法院審理查明，劉革強在2005年初至2017年3月，多次非法收受湖南中南投資置業有限責任公司、湖南恒順房地產經紀有限公司、長沙市雨花區格藍康都小區開發商、原長沙市開福區人民檢察院等人財物，並利用職務便利，為上述人士在案件處理、申請貸款等方面牟取利益。

法院認為，劉革強利用職權、地位，為他人牟取不正當利益，收受他人財物，數額特別巨大，構成受賄罪。鑑於被告到案後如實供述，且當庭自願認罪，依法從輕處罰。

公開資料顯示，劉革強現年54歲，曾任長沙市檢察院反貪局助理檢察員、刑二處正科級檢察員等；2007年擔任長沙縣檢察院黨組書記、檢察長；2010年任長沙市檢察院黨組成員、反瀆職侵權局局長；2012年起任長沙市中級人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員，直至2017年被查。