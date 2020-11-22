涉職務侵佔騙取貸款罪　「中國養鴨王」受審

山東德州前首富，有中國「養鴨王」之稱的張洪波，以公司名義開辦851張信用卡，並現金透支2.1億（人民幣，下同，約2.5億港元）。德州德城區人民法院上周五（20日）開庭審理案件，張被控涉嫌職務侵佔罪、妨害信用卡管理罪、挪用資金罪、騙取貸款罪，以及隱匿財務會計報告罪等共5項罪名。

檢方指控，張在擔任中澳控股集團董事長、法定代表人期間，利用職務便利，將公司資金486.1萬元（約580萬港元）非法據為己有，並為其親戚購買房產及支付工程款項。此外，張洪波更多次以個人及公司會計張某的帳戶，挪用公司資金共計4,346萬元（約5,190萬港元）。在2017年6月4日，張洪波被德州市慶雲縣公安局拘捕，並遭刑事拘留。在2018年3月23日，慶雲縣檢察院對其提起公訴。在上周五，張出庭受審。

在張洪波被拘捕後，當地政府立即啟動破產程序，向法院發起中澳控股的破產申請，法院在3日作出裁定啟動破產，中澳集團位於城區的土地更被拍賣。及後，中澳集團重整宣告失敗，公司進入清盤階段。官方更稱中澳集團負債高達30億元（約35.8億港元）。