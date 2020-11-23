兩男女販毒於機場人贓並獲 一人因毒致家庭破碎

內地兩名男女早前涉合夥販毒，在北京首都國際機場人贓並獲，被搜出合共662.98克冰毒，一名毒品拆家隨後被捕。北京第三中院近日審理案件，經查確認其中一名女被告谷黎靜為積犯，早於20年前已因販毒獲刑，失去公職，人生自此一落千丈；其在庭上多次痛哭流涕，悔恨交加。本案將擇期宣判。

法院審理查明，谷黎靜在2019年1月8日凌晨，到女拆家林琳位於廣東省汕頭市的住所，以13萬人民幣（約15.4萬港元）購買600餘克俗稱冰毒的甲基安非他命。同日上午，谷女與男同夥李冬乘坐飛機到北京，期間把毒品藏匿夾帶在內衣內褲中，被北京機場警方當場抓獲。

警方順藤摸瓜，不久後在汕頭市將拆家林琳逮捕，現場檢走318.46克冰毒及119.32克海洛英。據了解，案中三女均無業，林琳以供應毒品作為主要生活來源，谷黎靜則交代，李冬早前欠下自己一萬元，當日以販毒還債。

事實上，谷黎靜曾多次因涉毒受到法律制裁，在2000年3月因販毒獲刑1年；在2004年則因販毒、尋釁滋事等，被判處7年有期徒刑；谷女隨後再多次以不同方式販毒、吸毒，多次被捕獲刑。谷黎靜在庭上憶述，她的家庭因毒品而支離破碎：其前夫因為吸食毒品過量死亡，再婚後又因吸毒等原因離婚。