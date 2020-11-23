94歲老婦在銀行被抱起做人臉識別　猶如酷刑虐老

有網民爆料近日爆料稱，湖北廣水94歲的老婦行動不便，為了激活社保卡，被人凌空抬到銀行的電腦前進行人臉識別，老婦被抱起來，膝蓋彎曲，勉強進行人臉識別，十分吃力，且全身顫抖，外人不明真相還以為在虐待長者。有關短片成網上熱搜，不少網民看後都表示，看後令人心酸，紛紛譴責涉事銀行。有關銀行周日發公開信致歉。

內媒周日（22日）報道，有關該中國農業銀行廣水市支行「94歲老人辦理社保卡激活」情況。當時一名94歲余姓老婦接到村民轉告，與20日下午2時許，在其兒子、兒媳的陪同下，來到距離其家300米左右的網點辦理激活社保卡金融功能。

網傳短顯示，老婦行動不便，加上身材較較矮，面部難以接近電腦螢幕。該名長者及家人試了多次均告失敗，最後其家人將她抱起，很勉強地進行人臉試別確認和激活。老婦進行多次操作，被人抱上抱落，苦不堪言。外人不明真相，還以為銀行職員在虐老。

有關短片上傳後，涉事銀行於周日道歉，指事情發生後，我行高度重視，並立即進行調查核實；稱「此事情的發生，暴露了我行服務宣傳不到位、服務意識不濃的問題，我行對此表示誠摯的歉意。我行將以此為戒，舉一反三，開展專項整治行動，著力提升服務質量。」

相關報道後發出後，引起了網友的熱議，有人認為，「銀行應該給老奶奶提供一個櫈子；或者讓老婦去人工櫃台辦理，為何該銀行偏偏不去做些力所能及之事，偏偏要去為難一名94歲的長者。」另有網民質問「如果是獨居老人、行動不便的老人怎麼辦呢？」還有網民批評銀行在歧視長者。

另有自稱是銀行職員的網民表示，目前政策要求老人要在12月前激活社保卡；而該政策不論任何身體狀況，都要激活社保卡，否則領不到退休金。事件一出，捱罵的只有前線銀行職員，而設立此制度的高層則不用被譴責。