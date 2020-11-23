兇案通緝犯逃亡22年　因人口普查揭身份落網

貴州省盤州市公安局兩河派出所民警，近日開展人口普查和處理村民糾紛期間，發現一名潛逃長達22年的兇案通緝犯。經警員規勸，該疑犯終自行前往公安機關自首。

據了解，盤州市公安局兩河派出所民警在轄區雷打山村開展工作時，發現一名男子行蹤詭異，身份存疑。民警於是多次上門找該男子了解情況，但其妻支吾以對，且不願告知該男子的行蹤和身份，這更引起了民警的重視。民警其後輾轉從各村了解該男子的相關信息，發現其與兩河老機場街上某花圈店的老闆是朋友，於是多次到店內了解情況。

花圈店老闆告訴民警稱，不清楚該男子的真實姓名和住址，只知人稱其「小周」。後來，民警又查出該男子育有一子一女，女兒居住在兩河村，兒子則在昆明打工。民警於是先後聯絡該男子的子女，要求對方勸父親配合調查，並交代事實，以爭取法從寬處理。經過三個多月的遊說，該名男子終在其子及女婿陪同下，於11月11日主動到派出所自首，並交代了其22年前的犯罪事實。

據了解，該名被通緝男子姓張。他自稱在1998年4月與謝某因小事發生衝突，二人經一輪打鬥後，張男將信管與炸藥綁到謝某身上後跑開，之後謝某因炸藥爆炸身亡。張男子則展開了長達22年的逃亡生涯，其妻子一直對外人稱丈夫經已死亡。目前，張男已被公安機關依法刑事拘留，案件在進一步辦理中。