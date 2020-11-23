傳美海軍少將訪台　7架美軍機現蹤巴士海峽

美國軍方一架行政專機周日（22日）晚降落台北松山機場，據英媒引述消息稱，機上官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael Studeman），惟消息未獲美台官方證實。北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在Twitter表示，在美方專機抵達台北前，7架美軍軍機出現在台灣南面的巴士海峽。

由於美國國務次卿克拉奇早前訪台，也是搭乘同一型號的C37A「灣流5型」行政專機，因此一度傳出機上的官員為美國中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel），但隨即遭台外交部否認。其後英媒引述包括台灣官員在內的兩個消息來源稱，機上官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼，即美軍印太司令部的「J2」少將情報處長。美國國防部對史達曼是否在台灣訪問不作評論。

SCSPI周日在Twitter發文指，美軍一架C37A專機當晚抵達台灣前，一架美國空軍RC135W偵察機、兩架美國海軍P8海神反潛機、一架MQ4C海神無人機、一架CL604偵察機以及兩架空中加油機，現蹤南海至巴士海峽一帶。