稱與華脫鉤不切實際　布林肯有望任美卿

宣稱勝出美國大選的民主黨人拜登將於周二（24日）公布內閣名單。美媒周日（22日）率先放風，拜登將任命其首席外交顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）為下任國務卿、高級競選顧問沙利文則有望獲任為國家安全顧問。二人未有回應報道。

58歲的布林肯被視為下任國務卿的熱門人選，他曾是拜登擔任副總統時的國安顧問，其後晉升為前朝奧巴馬政府的副國務卿。布林肯的對華取態一直是外界焦點，他9月出席活動時形容中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，但認為與中國完全「脫鉤」是不切實際、最終會引致反效果，直言「是個錯誤」。

布林肯當時稱若果拜登當選總統，拜登尋求重新設定與中國經濟及科技聯繫的條款，同時會打擊不公做法及積極執行美國貿易法，並會重建與盟友關係，以有效方法建立美國的戰略影響力。他形容總統特朗普發動的中美貿易戰「徹底失敗」，稱貿易戰沒有解決兩國的系統性問題，惟強調必要時支持對華實施關稅，認為美國要改變方法才能夠與中國談判。

除了布林肯外，參議員庫恩斯（Chris Coons）亦是國務卿熱門人選。庫恩斯上周五（20日）受訪時，盼望兩黨合作才能「打贏」中國。他又稱雖然中國是競爭者，但只有美國和中國合作，世界才變得更安全和穩定。他說，美國必須「準備好與中國衝突的可能性」，意味美方應更積極與盟友在世界舞台更活躍、參與更多。

中國外交部發言人趙立堅周一（23日）被問到，若布林肯出任美國國務卿，中美關係會否比蓬佩奧擔任該職有所改善時，他以這是美國內政為由拒絕評論，僅表示保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是美國國內有識之士和國際社會的普遍期待。

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