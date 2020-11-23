新冠肺炎：浦東機場爆播毒鏈　航空貨櫃疑為源頭

上海一連3日出現新冠肺炎本地確診病例，而浦東國際機場更爆出病毒傳染鏈，涉及5宗於上海和安徽的確診病例。在周一（23日）舉行的疫情防控新聞發布會上，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，當地本月上旬兩名本地個案患者，共同進入並清理過一個自北美地區運到上海的航空貨櫃箱，疑為病毒傳播源頭。

孫曉冬表示，本月9日於上海確診的患者王某某，以及本月10日跟在安徽確診的王某某有關的確診患者蘭某，二人發病前14天未接觸過確診、疑似、確診治愈出院、無症狀感染或發燒病例，未接觸過入境人員、機組人員、高中風險地區人員，排除人傳人導致感染的可能性。二人於發病前14天亦未暴露於進口冷凍食品及相關環境，排除經接觸冷凍食品感染的可能性。

上述二人曾於上月30日，共同進入並清理過一個自北美地區運回上海的航空貨櫃箱。該貨櫃箱為密閉容器，內有大量避震用泡沫，內部環境潮濕；清理時，二人均未佩戴口罩。孫曉冬稱，如果把當日作為二人共同暴露的時間，那麼發病時間符合新冠肺炎發病潛伏期。同時，經基因測序，兩宗病例基因高度同源，與北美流行株高度相似。根據流行病學調查和基因測序，國家和上海市專家綜合分析研判認為，導致上述兩宗病例的感染源頭，可以聚焦在同時暴露於境外輸入的航空貨櫃箱。

上海市場監管局副局長許瑾在記者會上表示，該部門持續加強進口冷凍食品安全管理，做好冷凍食品疫情常態化防控。截至周日（22日），全市共出動執法人員18萬人次，檢查17.7萬多家食品經營單位，至今共採樣檢測13萬件冷凍食品，新冠病毒核酸檢測結果均顯示無感染。