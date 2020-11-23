失蹤F16A同隊戰機保養員自殺亡　台空軍稱兩事故無關

台灣空軍一架F16A戰機日前進行夜航訓練期間失事，當局仍在搜索失蹤機師蔣正志與戰機殘骸之際，一名與出事戰機同屬第26作戰隊的機工長（戰機保養人員），周日（22日）在花蓮基地宿舍自殺身亡。空軍其後表示，該機工長負責地面裝備，與今次戰機失事無關，呼籲外界不要揣測事件。

蔣正志駕駛的F16A戰機失蹤後，台空軍第五聯隊第26作戰隊士氣陷入低迷。隊中38歲黃姓機工長周日在花蓮基地營內自殺，其他官兵發現後立即把他送到國軍花蓮總醫院急救，惟最終不治。有台媒指，黃姓機工長與蔣正志的交情不錯，但最近軍中士氣低落，疑他的感情出了問題。

空軍表示，黃男負責地面裝備，與今次戰機失事無關，呼籲外界不要胡亂臆測。空軍司令部已派出幹部，陪伴及協助死者家屬處理相關事宜，後續亦會配合調查人員釐清原因，並要求各單位加強宣導尊重生命教育，避免同類案件再發生。軍方擔心士氣再受打擊，已派出心理輔導員前來，為所有空軍進行輔導。

至於蔣正志的搜救行動，空軍司令部表示，根據國防部指導及既定計劃，現由空中派遣P3C反潛機、海軍紀德與濟陽級艦、海巡署巡邏艦及民間打撈船公司「奧黛麗絲號」，針對確切測得飛機黑盒的附近海域，執行標定位置、確認物件等工作。搜救行動至今共派出空中兵力46批46架次、海上兵力69艘及陸上兵力3車316人。