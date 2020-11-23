林榮基遭潑漆案疑判刑太輕　台官員稱檢討相關法律

銅鑼灣書店店長林榮基今年4月在台北遭人淋紅油，3名涉案被告被裁定傷害罪成，分別判囚3至4個月；但林榮基認為，判決對犯人來說代價太小。台灣的內政部次長陳宗彥周一（23日）就案件表示，正全盤修正檢討社會秩序維護法，反滲透法則尊重立委提案。

陳宗彥周一出席立法院內政委員會備詢，媒體在會前詢問他關於林榮基案和保護傘餐廳案僅輕判，會否考慮修正反滲透法，增加境外敵對勢力滲透成本。陳宗彥表示，需要再思考上述兩案是否和反滲透法有關，但分兩個層面來看，有關違反社會秩序維護法部分，已在進行全盤修正檢討；另關於反滲透法是否要修法，則尊重立委提案，亦可讓公眾展開討論。

對於外界認為兩宗案件判刑太輕，陳宗彥僅稱，警方全力偵辦案件，之後交由司法機關調查及審理。台北地方法院上周三（18日）以傷害罪，對淋紅油案的主犯鄭啟龍判囚4個月，曾士晟和曾士峰各判囚3個月，均可用罰款代替刑期，案件仍可上訴。林榮基當時表示，此判決對犯人來說代價太小，他們可以一犯再犯。