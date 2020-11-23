涉殺中年漢及少女後藏鐵桶水泥封屍　6人被捕

台灣台中市驚傳鐵桶藏屍案，當地警方近日得悉，有犯罪團夥因金錢糾紛殺人，並以極其殘忍的手段處理屍體。警方根據線報在台中、苗栗山區挖出兩個鐵桶，分別藏有一名男子和一名少女的屍體；屍體遭人淋腐蝕性液體，再放進鐵桶灌入水泥封屍。台媒周一（23日）報道，警方已緝捕涉案6人，檢方聲押禁見獲准。

報道指，案情曝光關鍵在於犯罪團夥其中一名成員，因受良心譴責向警方透露內情。警方隨即在台中和苗栗銅鑼鄉山區分別挖出藏屍鐵桶，死者已面目全非。經鑑識追查比對，警方發現兩名被害人疑為一名54歲男子，以及一名疑似在2017年被通報失蹤的16歲未成年少女。

台媒稱，兩名死者被殺害的原因不同，少女疑因欠債遭凌虐身亡，另一名中年男子則疑與涉案犯罪團夥有土地糾紛而遭殺害。至於犯罪團夥主腦徐姓男子，據稱十多年前曾組織犯罪團夥專搶路人手袋和頸鏈，犯案時更頭戴類似飛虎隊的頭套。

警方正積極調查案件，翻查附近閉路電視的畫面，鎖定相關人物及車輛，持續偵辦。但警方目前對詳細案情三緘其口，僅表示須進一步採集DNA樣本進行鑑證，待報告出爐並確認被害人身份，再對外說明。