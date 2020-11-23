14萬聯署反對含瘦肉精美豬　陳時中強調會做好把關

台灣近5萬名市民周日（22日）上街參與「秋鬥」大遊行，反對於明年1月開放美國豬肉進口，指其含俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺；消基會日前亦已收集逾14萬人聯署要求停止計劃。台灣的衞福部長陳時中周一（23日）表示尊重民意，惟美國進口豬肉並非全部含瘦肉精。當局會在安全上做好把關，清楚標示豬肉產地來源，保障消費者權益，強調「美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬」。

另外，台灣將於12月1日推出秋冬專案，海外返台者須出示未感染新冠肺炎的證明方可入境，引起海外台商不滿，指措施變相拒絕染疫患者返台治療，有違健保精神。陳時中反駁稱，既然染疫就不應帶病回台，又指台商、留學生等仍可趁措施實施前的緩衝期入境，現時返台仍可獲治療。對於有專家建議在機場設立病毒快速篩查站，陳時中稱會再依實際需要評估。

針對有美國行政專機周日晚抵台，惟機上官員身份神秘，陳時中表示疫情指揮中心早有掌握，當日已派員進行採檢，確認機上人員未有感染新冠肺炎，予以放行。陳時中又稱，該美國官員的行程僅兩天，相信不會對台灣的公共衞生造成影響。