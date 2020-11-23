美前國安顧問促澳洲切斷對華依賴　擺脫經濟脅迫

美國前國家安全顧問麥克馬斯特（Herbert Raymond McMaster），近日接受澳洲電視台「第九頻道」的訪問，節目於周日（22日）晚播出。麥克馬斯特形容，中國是當代的帝國主義，正致力增加其全球影響力；警告澳洲必須及時切斷對華的經濟依賴，以擺脫其經濟脅迫。

第九頻道周日播出的新聞節目「60分鐘」（60 Minutes），訪問了麥克馬斯特對中國的想法。他表示，美國總統特朗普最正確的外交政策改變，是拒絕再錯誤假設中國會正當行事，終止合作往來的方針，改對華採取戰略競爭的政策。他指中國是目前世上最大威脅，其外交政策是建立全新的國際秩序，令其他國家配合其自身利益，一旦實現將令世界失去自由、繁榮和安全，呼籲各國效法美方的政策。

對於澳洲早前呼籲調查新冠病毒的疫源，因而惹怒中國，令中澳外交及貿易關係惡化。麥克馬斯特認為，澳洲的做法正確，承擔在印太地區與國際社會的領導責任，展現了這並不只是美中之間的問題，而是整個自由世界和中共之間的問題。他又認為，中國阻礙澳洲貨進口，是想令澳洲順從及依賴中國，不敢提出批評以免遭受後果。

麥克馬斯特警告，中國在多個太平洋島國和其他國家亦採取類似手法，先以經濟利益引誘他國在政治上配合，若出現政治分歧就以經濟手段迫使對方就範。他形容，中國此舉是當代帝國主義，亦是新形式的殖民主義。他呼籲澳洲忍痛及時切斷對中國的經濟依賴，並教育民眾有關真相，為後代長遠福祉及早擺脫中國的經濟脅迫。

他又認為，中共擔心失去權力壟斷的地位，故致力完善其奧威爾式（Orwellian）的科技，以在國內實施警察國家式的監控，並聲稱新疆的集中營關押了150萬名維吾爾人。「奧威爾式」一詞，源於已故英國左翼作家奧威爾（George Orwell），涵義來自其描繪未來世界反烏托邦極權國家的知名小說《一九八四》。