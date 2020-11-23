大陸修訂宗教活動細則　港澳台居民首次納入監管

國家宗教事務局近日公布《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則（修訂徵求意見稿）》，向社會各界徵詢意見。當中首次把華僑、台灣及港澳居民在大陸從事宗教活動列入監管，並強調境內外國人不得藉宗教宣揚極端思想、資助宗教極端主義；破壞中國國家統一、民族團結和從事恐怖活動。

修訂徵求意見稿分為5章，由總則、集體宗教活動、宗教交往、法律責任及附則構成。其中，境內外國人申請在寺觀教堂組織集體宗教活動或申請設立臨時地點，需推選3名以上召集人。召集人需遵守大陸的法律法規規章，沒有敵視大陸的言行及不良紀錄，在大陸居留許可期限還剩餘6個月以上。外國駐大陸外交代表機構、領事機構成員以及其他享有特權和豁免的外國人，不得擔任召集人。

外國人攜帶超出自用數量的宗教印刷品、音像製品及其他宗教用品入境時，需事先申請及獲得官方同意，並確保不含有危害中國國家安全和社會公共利益，以及違背中國宗教獨立自主自辦原則等內容。違反相關規定的外國人，可依據出入境管理法、治安管理處罰法及反間諜法等，由公安機關及國家安全機關追究刑事責任。

1994年1月，國務院發布《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定》。翌年9月，國家宗教事務局首次公布細則。2010年11月，國家宗教事務局對細則加以補充和完善。這是細則自頒布以來第二次修訂，內容較第一次更仔細。