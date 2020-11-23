退休副公安局長涉職務犯罪　開除黨籍兼起訴

湖北省武漢市公安局前副局長劉菊生，今年初因涉嫌嚴重違紀違法受查。據湖北省紀委監委周一（23日）消息，經已退休的劉菊生因涉嫌職務犯罪，被開除黨籍兼調整其退休待遇，其涉犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，劉菊生違反政治紀律，與多人串供封口，轉移、隱匿贓款贓物，對抗組織審查；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，組織函詢時不如實說明問題，利用職權為他人在職務提拔、工作調動、崗位調整上謀取利益，並收受財物；違反廉潔紀律，利用職權為親屬在承接工程項目上謀取利益，違規多佔政策性住房，收受可能影響公正執行公務的禮金，利用職權長期無償佔用他人房產、車輛供自己或子女使用，借公務出國之機公款旅游。

另劉利用職務上的便利，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄；個人和家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，涉嫌巨額財產來源不明罪；徇私舞弊，濫用職權，給國家造成重大經濟損失，涉嫌濫用職權罪；明知他人涉嫌犯罪，徇私情私利，利用職權違法干預案件辦理工作，致使他人未受到刑事追究，涉嫌徇私枉法罪。

消息稱，劉菊生身為黨員領導幹部，執法犯法，以權謀私，收受賄賂，濫用職權，徇私枉法，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌職務犯罪，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。